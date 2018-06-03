Рок-группа Сергея Безрукова "Крестный папа" выпустила дебютный сингл

Российский артист исключительно широкого профиля Сергей Безруков, ранее уже зарекомендовавший себя как исполнитель лирического шансона и рэпа, расширил творческий горизонт, собрав рок-группу.

Коллектив называется "Крестный папа" и только что представил свой дебютный сингл - композицию "Не про нас". Трек выполнен в струе софт-рока с некоторой долей надрыва и пронзительных гитарных соло, оттененных нежными акустическими переборами.

Комментаторы встретили песню, как обычно, разнонаправлено, от сдержанного одобрения до критики, с употреблением термина "совок". Многие пришли к выводу, что "кто-то переслушал группу Lumen". При этом не всегда понятно, комплимент это, или в упрек.

Как Сергей отмечал ранее в интервью, вырос он на классическом русском роке ("Аквариум", "Кино", "Алиса", "ДДТ") и Queen. А в настоящее время является энтузиастом Muse.

По словам художественного руководителя столичного Губернского театра, на создание коллектива его подтолкнула работа над музыкально-поэтическим спектаклем "Высоцкий. Рождение легенды".

Безруков пообещал, что песни "Папы" будут "о радости жить и любви - то есть о самом главном".