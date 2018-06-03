На сайт RG.RU
Специальный проект
Обсудить

Рок-группа Сергея Безрукова "Крестный папа" выпустила дебютный сингл

Новость 03.06.2018, 11:45 | Текст: Олег Усков

Российский артист исключительно широкого профиля Сергей Безруков, ранее уже зарекомендовавший себя как исполнитель лирического шансона и рэпа, расширил творческий горизонт, собрав рок-группу.

Коллектив называется "Крестный папа" и только что представил свой дебютный сингл - композицию "Не про нас". Трек выполнен в струе софт-рока с некоторой долей надрыва и пронзительных гитарных соло, оттененных нежными акустическими переборами.

Фото: youtube.com
Режиссер "Зеленого слоника" недвусмысленно намекнула на продолжение

Комментаторы встретили песню, как обычно, разнонаправлено, от сдержанного одобрения до критики, с употреблением термина "совок". Многие пришли к выводу, что "кто-то переслушал группу Lumen". При этом не всегда понятно, комплимент это, или в упрек.

Как Сергей отмечал ранее в интервью, вырос он на классическом русском роке ("Аквариум", "Кино", "Алиса", "ДДТ") и Queen. А в настоящее время является энтузиастом Muse.

По словам художественного руководителя столичного Губернского театра, на создание коллектива его подтолкнула работа над музыкально-поэтическим спектаклем "Высоцкий. Рождение легенды".

Безруков пообещал, что песни "Папы" будут "о радости жить и любви - то есть о самом главном".

Мы в соцсетях:
ВКонтакте
Facebook
Обсудить
#Россия
Фото: Владимир Песня/ РИА Новости
Фото: собака расцарапала Даниле Козловскому лицо 01.06.2018
Сергей Шнуров в стихах признался в изменах жене 01.06.2018
Владимир Путин поздравил проект "Смешарики" с 15-летием 01.06.2018
#музыка
Фото: kinopoisk.ru
Джонни Депп врезался в стену в Санкт-Петербурге 31.05.2018
Оззи Осборн признался в любви к России 31.05.2018
СМИ: за время пребывания в Москве Депп встретился с 40 девушками 31.05.2018
#Сергей Безруков
Фото: Игорь Руссак/РИА Новости
Фото: Сергей Безруков в четвертый раз станет отцом 24.05.2018
Видео: выходит сериал о Борисе Годунове - с Безруковым и Сухоруковым 22.05.2018
Видео: Сергей Безруков стал рэпером 13.05.2018

Читайте также

Обратно на сайт

Рубрики

RSS
© 1998-2018 ФГБУ "Редакция "Российской газеты"
Интернет-портал "Российской газеты" зарегистрирован в Роскомнадзоре 21.06.2012 г. Номер свидетельства ЭЛ № ФС 77 - 50379.