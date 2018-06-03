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03.06.2018,  
13:21
Текст: Светлана Цыганкова

Россия может вернуться к выпуску тяжелых самолетов Ан-124 "Руслан"

В Российской Федерации могут возобновить производство тяжелых транспортных самолетов Ан-124 "Руслан". Об этом заявил вице-президент по транспортной авиации Объединенной авиастроительной корпорации генеральный директор ПАО "Ил" Алексей Рогозин.
Фото: Anton Bannikov/wikimedia.org Фото: Anton Bannikov/wikimedia.org
Фото: Anton Bannikov/wikimedia.org

Он отметил, хотя эта задача и трудная, но вполне решаемая, сообщает РИА Новости. О подобных планах в нынешнем году говорил и командующий Военно-транспортной авиацией Владимир Бенедиктов, отмечая, что такой вопрос рассматривается. Но пока окончательного решения не принято.

Фото: Dmitry Zherdin/wikimedia.org
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Алексей Рогозин добавил, что тяжелые самолеты типа "Руслан" востребованы не только в России, но и во всем мире. Они в основном производились в Ульяновске. И сегодня главная задача в их эксплуатации - поддержание самолетов в рабочем состоянии. Что касается возвращения к выпуску "Русланов", то они будут иметь новый облик.

Ан-124 "Руслан" - тяжелый советский транспортный самолет. Разработан в ОКБ им. О.К. Антонова. В 1980-х годах был крупнейшим в мире самолетом по габаритам. Создавался в первую очередь для воздушной транспортировки мобильных пусковых установок межконтинентальных баллистических ракет, а также тяжелой техники и военнослужащих. Произведено 55 самолетов с 1984 по 2004 годы.

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