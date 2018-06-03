Сянганский технический университет и корпорация Alibaba Group создали в Гонконге первую в мире базу данных Fashion AI (Модный ИИ). Уникальный массив данных предназначен для содействия слиянию фэшн-индустрии и искусственного интеллекта (ИИ) для создания новой модели розничной торговли модными товарами - аксессуарами, обувью, одеждой и т.д. Ожидается, что с помощью фотографий Fashion AI потребители смогут быстрее и точнее приобретать нужную им одежду в интернет-магазинах.

Эксперты полагают, что сегодня сфера применения функции поиска товара по фотографии достаточно широка, с помощью этой функции ведется поиск одинаковых или похожих фотографий. Если покупатель интересуется какими-либо элементами дизайна одежды и хочет найти их, то традиционная технология функции поиска зачастую оказывается бессильной. Это существенно ограничивает индивидуальные потребности и удовольствие от онлайн-шопинга. Анализируя проблему с точки зрения ИИ, это происходит из-за отсутствия базы фотоматериалов, которая одновременно содержит и профессиональные данные об одежде и моде, а также отвечает техническим требованиям технологий ИИ. Индустрия моды, будучи ярким социальным феноменом, всегда приносит большие прибыли.

Чтобы ускорить развитие и применение искусственного интеллекта в фэшн-индустрии, факультет производства текстиля и одежды Сянганского технического университета и команда исследователей отдела иллюстраций корпорации Alibaba Group наладили тесное сотрудничество, вместе создавая базу данных Fashion AI. Они предназначены для того, чтобы разрешить две основные проблемы, связанные с алгоритмом ИИ, а именно: фиксация ключевых параметров и распознавание деталей фасона. Под "ключевыми параметрами" имеется в виду линия воротника, параметры рукава, обхват талии и др. Детали фасона подразумевают длину рукава, дизайн воротника, отделку и др. Данные, содержащие эти подробности, позволяют компьютерам точно анализировать фотографии и создают основу для автоматического машинного обучения и развития алгоритмов поиска.

Говоря о первой в мире базе данных Fashion AI, старший технический эксперт отдела технологий Alibaba Group Цзя Мэнлэй отметил: "Это первая в мире крупная и высокоэффективная база данных, касающаяся одежды. С одной стороны, она отличается профессиональным подходом к моде, а с другой - полностью отвечает всем требованиям механического обучения и алгоритма ИИ. Мы ориентируемся на две реальные сферы применения. Для фиксирования ключевых параметров мы подготовили более 100 тыс. изображений. А в базе данных о деталях около 300 тыс. фотографий. Это результаты первого этапа нашего сотрудничества с Сянганским техническим университетом. В будущем мы продолжим развивать наше сотрудничество. Весь фотоматериал уже прошел экспертизу специалистов. Данные будут использоваться в исследованиях ученых и студентов в сфере ИИ, а также придадут новый стимул развитию фэшн-индустрии".

Индустрия моды, будучи ярким социальным феноменом, всегда приносит большие прибыли. "Неделя моды в Китае" в Пекине, Китай, 13 мая 2018 года. Фото: EPA

Цзя Мэнлэй добавил, что в скором времени база данных Fashion AI будет доступна в виде мобильного приложения. Alibaba Group также намерена использовать базу в обычных офлайновых магазинах и на своих коммерческих интернет-платформах. Напомним, что еще в конце прошлого года Alibaba Group уже разработала терминал со "встроенным" ИИ-стилистом с тем, чтобы повысить удовлетворенность от шопинга у покупателей традиционных офлайновых магазинов. Специальный сенсор считывает штрихкоды с вещей, которые покупатели вносят в примерочную, а затем выводит на экран идеально подобранные сочетания с подобной одеждой и аксессуарами. По словам Цзя Мэнлэя, новая база данных повысит точность поиска и сочетаемости одежды и аксессуаров и намного увеличит чувство удовлетворенности у покупателей. Помимо этого новые технологии содействуют перекрестным продажам и добавочным продажам. Одним словом, база данных Fashion AI обладает большим потенциалом в сфере розничной торговли. По этому поводу Цзя Мэнлэй сказал:

"Сегодня многие выражают неудовольствие по поводу качества поисковиков различных площадок электронной коммерции. Не всегда нравятся предлагаемые товары. В этом виноваты их старые алгоритмы. По таким алгоритмам после покупки пальто система автоматически предлагает покупателям схожие фасоны и цвета. Однако лучше сразу выдавать те результаты, которые нужны клиенту, а не делать предложение после того, как он уже сделал свой выбор. Также идеально было бы предложить клиентам брюки, обувь, сумки или аксессуары, сочетающиеся с купленным пальто. База данных Fashion AI именно для этого. Думаю, что это важное событие в истории развития розничной торговли. Мы оказываем огромную помощь ретейлерам. Когда покупатель просматривает ту или иную одежду, мы предложим ему целый комплект сочетающихся по стилю и другим параметрам товаров. Это непременно повысит показатель комбинированных покупок, люди будут покупать гораздо больше, чем планировали. Добиться такого эффекта удастся с помощью Fashion AI - алгоритма ИИ, который "настроен" на самообучение. Он может распознавать множество разновидностей одежды, а также понимать и предугадывать вкусы покупателей, дизайнеров и постоянных клиентов интернет-магазинов".

Замначальника факультета производства текстиля и одежды Сянганского технического университета, профессор Хуан Вэйцзян назвал сотрудничество с корпорацией Alibaba Group важным событием в сфере торговли модными товарами и одеждой. Он сообщил, что Сянганский технический университет и интернет-гигант Alibaba Group организуют всемирный конкурс "Будущее за Fashion AI". С 3 по 6 июля 2018 года в Сянганском техническом университете пройдет конгресс ИИ и моды, в рамках которого и состоится конкурс. Сейчас уже начался первый отборочный тур. А 5 июля пройдет глобальный финал.

Хуан Вэйцзян отметил: "Глобальный конкурс Fashion AI соберет несколько команд из разных стран мира. Одновременно мы проведем международный конгресс на тему искусственного интеллекта и моды, на который пригласим экспертов ИИ и индустрии текстиля. Путем прямого диалога мы намерены способствовать развитию и внедрению ИИ в сферу моды и текстиля".

Во всемирном конкурсе Fashion AI примут участие исследователи и разработчики ИИ из разных стран мира. Победители получат премии на общую сумму 1,34 млн юаней (более 200 тыс. долл. США).