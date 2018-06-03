"Вашингтон Кэпиталс" вышел вперед в финальной серии Кубка Стэнли

"Вашингтон Кэпиталс" обыграли дома "Вегас Голден Найтс" и повели со счетом 2:1 в финальной серии Кубка Стэнли. Матч завершился со счетом 3:1.

В составе "столичных" снова отличились россияне Александр Овечкин и вышедший на лед после травмы Евгений Кузнецов. У гостей отличился Носек, передает ТАСС.

Лучшим игроком встречи был признан Кузнецов, второй звездой стал форвард хозяев Джей Бигл, третьей - голкипер Брэйден Холтби, отразивший 21 бросок из 22.

Счет в серии до четырех побед стал 2-1 в пользу "Вашингтона". Следующий матч пройдет в ночь на пятое июня на льду "Кэпиталз".