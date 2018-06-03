Вышел новый тизер фантастического фильма "Кое-что задаром"

Появился новый тизер российского фантастического кибернуара "Кое-что задаром".

Режиссер и продюсер Алексей Талызин работает над картиной по одноименному произведению Роберта Шекли уже несколько лет - на голом энтузиазме и краудфандинге. Сейчас проект наконец вышел на стадию постпродакшна, где авторам помогает студия "SCANDiNAVA" ("28 панфиловцев"), и уже можно сравнить, сколь сильно изменился результат со времени первого тизера.

В центре сюжета - суровый детектив полиции Лос-Анджелеса Макс Фламберк. Непреклонный герой одержим канонической местью за погибшего напарника. Однако на сей раз дело не разрешить методикой героев Стивена Сигала или Чака Норриса, поскольку киллером оказывается непобедимый футуристический киллер из параллельного измерения.

Создатели фильма подчеркивают, что некоторые элементы короткого произведения Шекли были ими сознательно расширены, т.к. в противном случае сильно страдала логика того мира, который они так старательно создают. Среди фильмов-вдохновителей называются такие культовые картины, как "Терминатор", "Робокоп", "Бегущий по лезвию", "Чужой" и т.д.