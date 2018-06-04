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Рубрика: В мире

Аэропорт Гамбурга остался без электричества

В аэропорту Гамбурга произошло короткое замыкание. Из-за проблем с электричеством сотрудники воздушной гавани прекратили регистрацию пассажиров. Задержаны сотни рейсов.

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Подъездные пути к аэропорту перекрыла полиция, передает ТАСС. Восстановить электроснабжение оперативно не удалось. "Требуется резервный источник питания для обеспечения безопасной работы", - говорится в сообщении, опубликованном в Twitter.

Добавим, что аэропорт Гамбурга является пятым по величине в Германии. Каждый год он обслуживает 17 миллионов человек.

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