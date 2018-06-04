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04.06.2018 19:07
Рубрика: Спорт

Болельщики назвали уругвайца лучшим футболистом в истории ЧМ

Текст: Данила Жиляев

Любители футбола со всей планеты выбрали лучшего игрока в истории чемпионатов мира. Удивительно, но это не Пеле и не Диего Марадона.

Как сообщает пресс-служба ФИФА, лучшим футболистом мировых первенств стал чемпион мира-1950 в составе сборной Уругвая Альсидес Гиджа. Он набрал наибольшее число голосов.

Фото: Алексей Филиппов/РИА Новости
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Стоит отметить, что голосование проходило по системе плей-офф и в нем приняло участие 578 024 болельщика. Они выбирали из трех игроков, и в итоге в финал пробился именно Гиджа, где победил легендарного Марадону. По ходу дистанции он обошел, в том числе, Пеле, Йохана Кройфа, Роналдо, Роберто Баджо и других.

Впрочем, такой выбор болельщиков ни в коем случае нельзя назвать несправедливым, ведь именно Гиджа стал автором победного мяча для сборной Уругвая, когда в финале ЧМ-1950 его команда победила бразильцев 2:1. В общей сложности Альсидес Гиджа провел за уругвайскую национальную сборную 12 матчей и забил 4 мяча. Он ушел из жизни в 2015 году в возрасте 88 лет.

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