Болельщики назвали уругвайца лучшим футболистом в истории ЧМ
Любители футбола со всей планеты выбрали лучшего игрока в истории чемпионатов мира. Удивительно, но это не Пеле и не Диего Марадона.
Как сообщает пресс-служба ФИФА, лучшим футболистом мировых первенств стал чемпион мира-1950 в составе сборной Уругвая Альсидес Гиджа. Он набрал наибольшее число голосов.
Стоит отметить, что голосование проходило по системе плей-офф и в нем приняло участие 578 024 болельщика. Они выбирали из трех игроков, и в итоге в финал пробился именно Гиджа, где победил легендарного Марадону. По ходу дистанции он обошел, в том числе, Пеле, Йохана Кройфа, Роналдо, Роберто Баджо и других.
Впрочем, такой выбор болельщиков ни в коем случае нельзя назвать несправедливым, ведь именно Гиджа стал автором победного мяча для сборной Уругвая, когда в финале ЧМ-1950 его команда победила бразильцев 2:1. В общей сложности Альсидес Гиджа провел за уругвайскую национальную сборную 12 матчей и забил 4 мяча. Он ушел из жизни в 2015 году в возрасте 88 лет.
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