Российская теннисистка Дарья Касаткина впервые в карьере вышла в четвертьфинал турнира "Большого шлема". В 2017-м Даша добралась до четвертого круга на US Open, а в этом году Касаткина особенно хороша на своих любимых грунтовых кортах "Ролан Гаррос".

В четвертом круге Касаткина, которая занимает 14-ю строчку в рейтинге WTA и является лучшей нашей теннисисткой, выбила из борьбы вторую ракетку мира датчанку Каролин Возняцки в двух сетах со счетом 7:6 (7:5), 6:3. Касаткину даже не сбило с нужного ритма то, что матч был прерван из-за темноты.

- Мы не смогли завершить матч. Это сложная ситуация. Если честно, я не смогла заснуть, - призналась Касаткина в интервью на корте. - Продолжение игры тоже получилось напряженным. Было много длинных розыгрышей. Я себе говорила: "Даша, еще один мяч, еще один мяч". Было тяжело, но я победила. Хотя постараюсь забыть эту победу, потому что нужно готовиться к следующей очень важной встрече. Надо настраиваться.

Возняцки вряд ли сможет забыть это поражение, ведь Касаткина уже в третий раз обыграла датчанку в этом году. Помимо Парижа это случилось в Санкт-Петербурге, где Даша взяла верх в четвертьфинале со счетом 7:6, 6:3, и в Индиан-Уэллсе, где россиянка выиграла в четвертом круге 6:4, 7:5.

За выход в полуфинал Касаткина поспорит с американкой Слоан Стивенс.

Напомним, что Карен Хачанов, показавший лучший из российских теннисистов результат на "Ролан Гаррос", не смог улучшить свой личный рекорд выступлений на "мэйджорах". В четвертом круге Карен упустил победу над представителем Германии Александром Зверевым. Два самых молодых участника, оставшиеся в мужской сетке, бились 3,5 часа и Хачанов уступил со счетом 6:4, 6:7 (4:7), 6:2, 3:6, 3:6.