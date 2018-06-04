Иракская армия пересаживается на УАЗы

Российские УАЗы получают все большее распространение в вооруженных силах Ирака. На появившихся в Сети фотографиях можно увидеть целое подразделение, пересевшее на ульяновские джипы.

Автомобили вооружены станковыми гранатометами СПГ-9, 82-мм минометами и крупнокалиберными пулеметами ДШК. Ранее также встречались машины с легкими 12-ствольными реактивными системами залпового огня калибра 107 мм китайского производства Тип 63 и их иранскими клонами Fajr-1.

УАЗ-469, позднее получивший обозначение УАЗ-3151, - одна из самых распространенных машин такого класса в армии времен Саддама Хусейна. Она применялась в войсках на всем протяжении кровопролитной восьмилетней войны с Ираном. Что любопытно, иранцы также с большим удовольствием эксплуатировала эти автомобили.

По рассказам советских военных советников, иракские водители ценили наши автомобили за уникальные характеристики проходимости, а также за простоту и неприхотливость. Неудивительно, что и сегодня силовики этой страны выбрали российскую автомобильную технику.

В настоящее время Ирак активно приобретает оружие в России. Можно вспомнить боевые вертолеты Ми-35М и Ми-28НЭ, тяжелые огнеметные системы ТОС-1А "Солнцепек", зенитные комплексы "Панцирь-С1".

Также недавно стало известно о прибытии в эту страну танков Т-90С, бронированных машин БРЭМ-1М, седельных тягачей с прицепами КАМАЗ-65225 и бронеавтомобилей "Горец-М".