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Рубрика: В мире

Канадский подросток посадил неисправный самолет на трассу

Семнадцатилетний подросток сумел посадить неисправный легкомоторный самолет на скоростное шоссе возле Торонто. У воздушного судна возникли проблемы с двигателем.

Один человек погиб при падении самолета в штате Нью-Йорк

Юный летчик совершил аварийную посадку на скоростном шоссе недалеко от города Сандерленд в 85 километрах к северо-западу от Торонто.

Как сообщает ТАСС, в результате случившегося никто не пострадал. Самолет также не получил повреждений.

Накануне аналогичный случай произошел в США, где начинающий пилот посадила на трассу в Калифорнии небольшой самолет, у которого также возникли неполадки с двигателем.

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