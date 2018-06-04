Канадский подросток посадил неисправный самолет на трассу

Семнадцатилетний подросток сумел посадить неисправный легкомоторный самолет на скоростное шоссе возле Торонто. У воздушного судна возникли проблемы с двигателем.

Юный летчик совершил аварийную посадку на скоростном шоссе недалеко от города Сандерленд в 85 километрах к северо-западу от Торонто.

Как сообщает ТАСС, в результате случившегося никто не пострадал. Самолет также не получил повреждений.

Накануне аналогичный случай произошел в США, где начинающий пилот посадила на трассу в Калифорнии небольшой самолет, у которого также возникли неполадки с двигателем.