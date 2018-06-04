Михаил Ефремов и Константин Райкин сыграют в экранизации "Гурвинека"

Наступающей осенью в прокат выйдет полнометражный анимационный фильм про одного из самых известных чешских сказочных персонажей - деятельного десятилетнего мальчишку Гурвиненка.

Мультфильм совместного российско-чешско-бельгийского производства называется "Гурвинек. Волшебная игра", а на озвучке его персонажей поработают Михаил Ефремов и Константин Райкин.

Об этом в понедельник передает ТАСС со ссылкой на официального пресс-агента картины.

"В конце мая 2018 года Киностудия имени Горького, кинокомпания "КиноАтис" и дистрибьютор MVK заключили соглашение о дистрибьюции полнометражного анимационного фильма "Гурвинек. Волшебная игра" и объявляют о дате выхода его в прокат - 29 ноября 2018 года", - уточнили в пресс-службе.

Сюжет следующий: Гурвинек мечтает лишь об одном - завершить последний уровень "невероятно сложной компьютерной игры". Ведь тогда его имя попадет в заветный Зал Славы, "мальчик отделается от нападок школьных задир и станет гордостью для отца". Причем процесс не только сложен, но и опасен, ведь, активировав игру, Гурвинек оживил ее героев, включая ужасающего злодея Кукловода.

Титульный персонаж будет говорить голосом пятнадцатилетнего дебютанта Александра Трачевского, Константин Аркадьевич Райкин станет голосом Бастора, а Ефремов озвучит персонажа по имени мистер Спебл. Кроме того, в касте значатся Юрий Стоянов и Анна Ардова ("Последний из Магикян").

Продюсеры проекта - Сергей Зернов и Вадим Сотсков, работающие на франшизе "Белка и Стрелка". Режиссеры - Инна Евланникова, также известная по "Белке и Стрелке", Мартин Котик и Джаспер Мюллер ("Астерикс и викинги").

Гурвинек придуман в конце двадцатых годов прошлого века, и советской публике хорошо знаком по Клубу веселых человечков из журнала "Веселые картинки". На экранах ранее появлялся неоднократно, в том числе в мультфильмах про приключения членов Клуба.