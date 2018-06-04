Неподалеку от Бейкер-стрит Камбербэтч спас курьера от хулиганов

Британский актер Бенедикт Камбербэтч, запомнившийся большинству кинолюбов по сериалу BBC "Шерлок", показал себя с неожиданной стороны, вступившись за беззащитного курьера одной из крупных сетей доставки, на которого набросились недоброжелатели. Об этом сообщает британский таблоид The Sun.

История стала известна благодаря свидетельству таксиста Мануэля Диаса. На его глазах пассажир выпрыгнул из машины, завидев четверых хулиганов, ударивших беззащитного велосипедиста и разбивших о его голову бутылку, и устремился к ним с криком: "Оставьте его в покое!". Он отвлек внимание нападавших от окровавленного курьера и вполне успешно оборонялся против них, а затем к нему на помощь подоспел и сам водитель. Вскоре после этого злоумышленники скрылись из виду.

По словам Диаса, "велосипедисту повезло, а Бенедикт повел себя как настоящий супергерой". Примечательно, что Диас не понял, кого именно он везет в один из лондонских клубов (41-летний Камбербэтч туда направлялся вместе со своей супругой Софи Хантер), пока на его глазах не развернулась вышеописанная потасовка. "Только тогда узнал Бенедикта. Это было немного сюрреалистично. Шерлок Холмс оборонялся против атакующих в двух шагах от Бейкер-стрит", - добавил он.

И действительно, события, по случайному стечению обстоятельств, развернулись на Мэрилебоун-Хай-Стрит, в паре кварталов от легендарного обиталища самого известного детектива в мировой литературе. Ну а Камбербэтч в какой-то степени продемонстрировал, что личная судьба и родина едины - актер является командором Превосходнейшего ордена Британской империи (CBE), суверен которого - британский монарх, источник справедливости, чести и достоинства.

Таксист не поскупился на комплименты в адрес самого блестящего экранного воплощения Шерлока двадцать первого века: "Я схватил одного парня, а Бенедикт - другого. Он мастерски это сделал. Он проявил отважность, смелость и самоотречение. Если бы он не вмешался, велосипедист мог бы серьезно пострадать. На самом деле спасение курьера в основном его заслуга", - живописал Мануэль Диас. Камбербэтч спросил жертву нападения о самочувствии, тот ответил, что все в порядке, после чего актер обнял его.

Но сам Камбербэтч был немногословен и отметил, что ничего геройского не совершил: "Я поступил так потому… что просто так было надо". Официальный представитель службы доставки еды поблагодарил актера от имени компании, и в Twitter-аккаунте Deliveroo вскоре появилась трогательная запись: "Спасибо тебе, Бенедикт Камбербэтч".