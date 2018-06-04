Президент разрешил выбирать депутатов без открепительных

Глава государства подписал закон о голосовании на федеральных выборах в парламент по месту нахождения - поправки внесены в закон о выборах депутатов Госдумы.

Такой механизм уже был опробован на президентских выборах в марте этого года. Открепительное удостоверение по месту регистрации получать будет не обязательно. Уведомить ЦИК можно будет несколькими способами, которые гораздо проще, чем посещение участка "по прописке" для получения открепительного.

Тем самым вводится система "Мобильный избиратель" на федеральных парламентских выборах. Правда, голосовать на любом участке можно будет только за списки кандидатов от партий. Депутата-одномандатника предстоит выбирать в границах округа.

Также теперь разрешается региональным общественным палатам назначать наблюдателей на выборы.