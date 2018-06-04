Путин встретится с Кудриным

Сегодня президент встретится с новым главой Счетной палаты Алексеем Кудриным.

Как сообщил журналистам пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков, в первой половине дня президент побеседует с омбудсменом по правам ребенка Анной Кузнецовой, а на вторую половину дня запланирована встреча с новым председателем Счетной палаты.

У Кудрина свое видение, как будет работать Счетная палата, "продолжая, разумеется, имеющиеся традиции", сказал Песков. "И обо всем этом пойдет речь на совещании с главой государства", - уточнил он.