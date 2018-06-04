Опубликован рейтинг самых "эвакуируемых" адресов Москвы

Больше всего нарушителей правил парковки инспекторы ГИБДД ловят у станции метро "Беляево", а сотрудники Московской административной дорожной инспекции - около торгового комплекса "Цветной" на Цветном бульваре. Департамент транспорта Москвы составил рейтинг адресов в столице, где водители последние три месяца чаще всего парковались с нарушениями.

ТК "Цветной", несмотря на наличие у него подземной парковки, остается в неизменных лидерах рейтинга дептранса уже несколько лет. Инспекторы МАДИ всего лишь с марта по май выписали там 764 постановления на эвакуацию. Остается только гадать, что заставляет водителей раз за разом оставлять машины под знаком "Остановка запрещена". На втором и третьем местах у МАДИ тоже торговые комплексы: "Дубровка" (542 постановления) и торгово-деловой центр "Новинский" (448 постановлений). В лидерах рейтинга также станция метро "Черкизовская", аэропорт Внуково, Гоголь-Центр, ТЦ "Миля", "Петровский пассаж", "Дирижабль" и бизнес-парк "Фактория".

"Большое количество нарушений парковки зафиксировано также у ряда столичных ресторанов и бутиков", - отметил Максим Ликсутов, заммэра по транспорту Москвы.

ГИБДД, после станции метро "Беляево", чаще всего отправляет на эвакуацию нарушителей из Москвы-Сити, от бизнес-центра "Виктория-Плаза", бывшего Дворца пионеров и клуба "Корстон-клаб" на улице Косыгина, от станции метро "Кантемировская", с Большой Спасской - дома № 27, техникума космического приборостроения, Московского государственного юридического университета, от станции метро "Сокол" и от ВДНХ.

Как напоминают в департаменте транспорта города, неправильно припаркованные машины существенно снижают скорость потока и создают опасность как для водителей, так и для пешеходов. Аналитики подсчитали, что если бы, например, в Москва-Сити все парковались правильно, то скорость внутри района выросла бы на 10 процентов.