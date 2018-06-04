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04.06.2018 13:08
Рубрика: Культура
Проект: В регионах

Москву посетит Монсеррат Кабалье

Текст: Илья Чекинев
На этой неделе в Москве ждут одну из величайших оперных див XX века, под праздничной вывеской фирмы грамзаписи Feelee выступит Гарик Сукачев, а маэстро Гергиев, влюбленный в "Пиковую даму" не побоится рассказать о ней такое, что не снилось ни Пушкину, ни Чайковскому.
Монтсеррат Кабалье. Фото: Предоставлено Государственным Кремлевским Дворцом Монтсеррат Кабалье. Фото: Предоставлено Государственным Кремлевским Дворцом
Монтсеррат Кабалье. Фото: Предоставлено Государственным Кремлевским Дворцом

Кто играет: Монсеррат Кабалье, Монтсеррат Марти, Джорди Галан и др.

Фото: depositphotos.com
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Что играет: Арии из опер.

Почему идти: Монсеррат Кабалье в оперных кругах обожали за удивительное воздушное бельканто, в среде любителей рока уважали за дуэт с Фредди Меркьюри, а поклонники российской эстрады отмечали за покровительство Николаю Баскову. Кабалье выйдет на кремлевскую сцену вместе со своей дочерью, тоже Монсеррат, и тенором Джорди Галаном (ну и без Баскова, разумеется, не обойдется). И хотя концерт в силу почтенного возраста примадонны не сулит новых открытий специалистам по бельканто, сам факт выступления в Москве одной из величайших див XX века, достоин повышенного внимания.

Где, когда, сколько: Государственный Кремлевский Дворец; 6 июня;  1 500 - 30 000 руб.

Гарик Сукачев. Фото: Предоставлено ООО "Главменеджмент"

Кто играет: Игорь Сукачев.

Фото: Наталья Тоскина
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Что играет: Русский рок.

Почему идти: В этом году фирма грамзаписи Feelee, которую с ГЛАВCLUBом связывает отец-основатель Игорь Тонких, отмечает свое 30-летие. Когда-то на этом лейбле вышли первые записи Гарика Сукачева, а теперь "Горыныч" станет одним из первых, кто выступит под праздничной вывеской Feelee 30. Непревзойденный шоумен, когда-то додумавшийся скрестить дворово-шансонный звук с рок-н-ролльным, даст жару в ГЛАВCLUBе, а его без того мощный бэнд усилят Сергей Галанин (СерьГа) и Сергей Воронов (CrossroadZ).

Где, когда, сколько: ГЛАВCLUB GREEN CONCERT; 10 июня; 2 500 - 50 000 руб.

Александр Малинин. Фото: Предоставлено ООО "ЭМСИ

Кто играет: Александр Малинин.

Что играет: Романсы.

Почему идти: Романс - это жанр, меньше всего подверженный влияниям музыкальной моды. Меняются голоса, гармонические краски, инструменты, но суть остается прежней, ведь любовь и искренность во все времена одинаковы. Живое подтверждение тому - Александр Малинин, романсы в исполнении которого дарят душе чувство гармонии и страсти.

Где, когда, сколько: Московский международный Дом музыки; 5 июня; 2 500 - 10 000 руб.

Валерий Гергиев. Фото: Предоставлено Московской государственной академической филармонией

Кто играет: Симфонический оркестр и хор Мариинского театра (дирижер Валерий Гергиев), солисты Нажмиддин Мавлянов, Ирина Чурилова, Ирина Богачева, Алексей Марков, Роман Бурденко, Юлия Маточкина и другие.

Фото: Аркадий Семенов/РИА Новости
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Что играет: П. Чайковский - "Пиковая дама" (опера в концертном исполнении).

Почему идти: Валерий Гергиев, и без того признанный специалист по русской опере, в мариинской постановке "Пиковой дамы" 2015 года превзошел сам себя. Как писали тогда в питерской прессе, "главным игроком на поле оставался Гергиев, влюбленный в эту оперу с детства и не боявшийся рассказать о ней такое, что не снилось, кажется, ни Пушкину, ни Чайковскому". А теперь концертную версию "Пиковой дамы" услышат в Москве, причем Германа споет Нажмиддин Мавлянов - лучший тенор МАМТ, где та же опера была небанально поставлена в 2016-м.

Где, когда, сколько: Концертный зал им. Чайковского; 11 июня; 1 000 - 6 000 руб.

Юрий Симонов. Фото: Предоставлено Московской государственной академической филармонией

Кто играет: Академический симфонический оркестр Московской филармонии (дирижер Юрий Симонов).

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Что играет: Увертюры к операм Дж. Россини и Дж. Верди.

Почему идти: Одно только название программы - "Блестящая итальянская увертюра" - намекает, что на концерт стоит идти даже далекому от оперы человеку, дабы влюбиться в жанр раз и навсегда. Маэстро Симонов  способен увлечь оркестр и слушателя любым музыкальным материалом, а уж чудесными увертюрами к "Севильскому цирюльнику" и "Силе судьбы" - тем более.

Где, когда, сколько: Концертный зал им. Чайковского; 8 июня; 500 - 1 700 руб.

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