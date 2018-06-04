В Калужской области из банкомата похитили более 1,7 миллиона рублей

Калужская полиция возбудила уголовное дело по факту взлома банкомата и кражи из него более 1,7 миллиона рублей.

Личности "медвежатников" пока не установлены, сообщила "РГ" начальник отдела информации и общественных связей регионального главка МВД Наталья Горохова.

ЧП произошло в городе Мосальск 30 мая, но информация об этом появилась только сейчас. Как рассказала представитель ведомства, в ту ночь в 03.20 в Юхновское отделение полиции поступил сигнал о том, что в одном из магазинов Мосальска сработала "тревожная кнопка". Приехавшие оперативники обнаружили взломанную пластиковую дверь магазина и вскрытый банкомат.

По версии следствия, кража произошла около 2 часов ночи. Из банкомата неизвестные похитили более 1,7 миллиона рублей.

Возбуждено уголовное дело по части 4 статьи 158 УК РФ (кража). Полиция проводит мероприятия по установлению личностей преступников. Расследование дела продолжается.