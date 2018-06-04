В Москве дан официальный старт избирательной кампании по выборам мэра

Московская городская Дума на своем очередном заседании определила дату для проведения выборов мэра. Они будут проходить в столице 9 сентября 2018 года.

Это по сути дает официальный старт избирательной кампании по выборам мэра Москвы, отметил председатель Мосгордумы Алексей Шапошников.

Глава столичного парламента напомнил, что решение о назначении даты выборов Гордума имеет право принять не ранее чем за 100 дней и не позднее чем за 90 дней до дня голосования. Согласно порядку, установленному федеральным законодательством и законодательством столицы, днем голосования на выборах в органы государственной власти субъектов РФ является второе воскресенье сентября года, в котором истекают сроки полномочий указанных органов.

Прием документов на выдвижение кандидатов в мэры Москвы продлится с 4 июня по 2 июля. До этой же даты должен проходить сбор подписей для прохождения "муниципального фильтра" всеми кандидатами, а также сбор подписей избирателей для самовыдвиженцев. Документы для регистрации кандидатов в мэры будут приниматься до 18.00 3 июля.

Чтобы пройти "муниципальный фильтр", кандидатам нужно заручиться поддержкой не менее 6% депутатов муниципальных образований Москвы, то есть порядка 110 (число подписей в абсолютном выражении Мосгоризбирком утвердит в течение трех дней со дня назначения выборов).

Список кандидатов, которые попадут в бюллетени, станет известен не позже 13 июля

Самовыдвиженцам в свою поддержку необходимо собрать от 36,1 тысячи до 39,7 тысячи подписей избирателей, то есть 0,5% от общего числа избирателей в Москве. На прошлых выборах мэра столицы в 2013 году требовалось собрать в два раза больше подписей - 73 тысячи. Кандидатам от партий сбор подписей избирателей не требуется.

Решение о регистрации кандидатов в мэры Москвы, либо об отказе в регистрации должно приниматься в течение 10 дней после приема документов.

Таким образом, список кандидатов в мэры Москвы, которые попадут в избирательные бюллетени, станет известен не позднее 13 июля.

Напомню, кандидатом на пост мэра Москвы может стать гражданин России, достигший на день голосования 30 лет. Избирается мэр на пятилетний срок. Одно лицо не может быть избрано мэром Москвы более двух сроков подряд.

Есть еще два новшества на предстоящих выборах главы столицы. Избирательные участки 9 сентября будут работать с 8.00 до 22.00, или на два часа дольше, чем обычно. Впервые на выборах мэра в этом году появится и возможность проголосовать за пределами Москвы. Такие поправки внесли в местные законы Мосгордума и парламент Московской области с учетом того, что сентябрь - самое горячее время на дачных и огородных участках. Многие москвичи в прежние годы при всем желании принять участие в голосовании часто просто не успевали вернуться до окончания работы избирательных участков.

Напомню, о своем участии в выборах пока заявили действующий мэр Москвы Сергей Собянин, экс-депутат Госдумы Дмитрий Гудков, лидер "Альянса зеленых" Александр Закондырин, журналист Антон Красовский и другие. Избирательная кампания в столице еще до официального старта началась достаточно активно.