70 процентов площади лесных пожаров России зафиксировали в Приамурье

В России продолжается опасный сезон лесных пожаров. По данным федеральной Авиалесоохраны за минувшие сутки зафиксировано 78 возгораний на общей площади 63,4 тысячи гектаров. Более 70% пострадавшей территории находится в Амурской области. Об этом сообщает "Интерфакс".

Всего в Приамурье отмечено 15 возгораний. Полыхают 45,3 тысячи гектаров леса. Страдают и природные резерваты: в "Норском" заповеднике огонь охватил 713 гектаров.

Пожары в регионе тушат 144 парашютиста-десантника Авиалесоохраны.

Напомним, на прошлой неделе в Мазановском и Селемджинском районах Приамурья из-за аномально жаркой погоды, ухудшающей пожароопасную обстановку, ввели режим чрезвычайной ситуации. Также областная комиссия по предупреждению и ликвидации ЧС приняла решение прекратить тушение четырех пожаров в труднодоступных районах региона.

Сложная пожароопасная обстановка сохраняется и на других дальневосточных территориях. В Хабаровском крае - 22 очага огня (почти 13,2 тысячи гектаров). По одному природному пожару действует на Сахалине (64 гектара) и в Еврейской автономной области (девять гектаров). В заповеднике "Сихотэ-Алинский" Приморского края горит 408 гектаров территории. А в одном из районов Якутии введен режим ЧС.