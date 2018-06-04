В Якутии паводком полностью подтопило село Усть-Янск

Арктическое село Усть-Янск Усть-Янского района Якутии полностью подтопило паводковыми водами, сообщили в понедельник в центре мониторинга и прогнозирования Службы спасения РС(Я).

На реке Яна неподалеку от выхода в устьевую часть образовался огромный затор льда. В результате уровень воды у Усть-Янска поднялся до 1162 сантиметров при критическом 1023 сантиметра. Как отмечают в Службе спасения, в случае сохранения заторных явлений в районе этого села ожидается дальнейший подъем воды.

В Усть-Янске не осталось ни одного сухого пятачка земли - все под водой. Людей эвакуируют вертолетом.

По словам начальника оперативной группы Службы спасения Михаила Осипова, из-за подтопления здания дизельной электростанции в селе нет света. Котельная пока работает от резервного источника питания. За ночь вода прибыла на 37 сантиметров.

По данным регионального управления МЧС РФ, от стихии в Усть-Янске пострадали 265 человек, в том числе более 100 детей.