Владивосток встретил из двухмесячного плавания корабль «Перекоп»

Учебный корабль «Перекоп» завершил двухмесячный переход из Севастополя во Владивосток. В честь экипажа судна, преодолевшего 14300 морских миль, прошел торжественный митинг.

- На флотском причале Корабельной набережной «Перекоп» встречал временно исполняющий обязанности командующего Тихоокеанским флотом контр-адмирал Игорь Осипов и главный штурман военно-морского флота контр-адмирал Эдуард Луйк. На плацу прошло общее построение личного состава соединения надводных кораблей ТОФ, экипажа «Перекопа», курсантов Военно-морского института и участников патриотического движения «Юнармия», - рассказал начальник пресс-службы Восточного военного округа по ТОФ Николай Воскресенский.

От берегов Черного моря вместе с экипажем учебного корабля отплыли 207 курсантов второго и четвертого курсов Военно-морского института (Морского корпуса Петра Великого) военного учебно-научного центра ВМФ России. Они смогли пройти на борту «Перекопа» штурманскую практику, переплыть 15 морей и побывать в портах Индонезии, Шри-Ланки и Папуа-Новой Гвинеи. В Приморье курсанты покинут корабль и отправятся домой самолетом.

Но для постоянного экипажа судна плавание на этом не завершится. Моряки получат возможность отдохнуть на базе Шмаковского военного санатория, в то время как «Перекоп» будет проходить навигационный ремонт.

После корабль вновь примет на борт учеников и отправится в поход через Камчатку по Северному морскому пути. К конечной точке маршрута в Мурманске вместе с экипажем поплывут 150 курсантов Тихоокеанского высшего военно-морского училища имени адмирала С.О.Макарова и Владивостокского филиала Нахимовского ВМУ.

- Плавание корабля проходит в акватории четырех океанов. Такой поход организован Главным командованием военно-морского флота впервые в истории, - отметил Николай Воскресенский.