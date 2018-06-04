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Рубрика: Происшествия
Проект: В регионах

В Омске разбился бизнесмен-парашютист

Текст: Светлана Сибина (Омск)

ЧП произошло на сельском аэродроме вблизи деревни Поповка Азовского района. Омский бизнесмен решил прыгнуть с парашютом, однако не учел погодные условия. Из-за сильного порыва ветра парашют не раскрылся.

СК раскрыл подробности гибели парашютистов в Татарстане‍

Предварительно установлено, что прыжки проходили с самолета ТР-301, принадлежащего частному лицу.

- Пострадавшим оказался 44-летний директор "Фирмы ИнтегроТрейд" Михаил Шевелев. 2 июня он совершил прыжок, во время которого из-за ветра запутались стропы. Парашют не раскрылся, - сообщила "РГ" старший помощник руководителя СУ СК России по Омской области Лариса Болдинова. - При падении с высоты бизнесмен получил многочисленные травмы и спустя несколько часов умер в больнице.

Омский отдел следственного управления на транспорте СК России проводит проверку по факту гибели парашютиста. По ее результатам будет принято процессуальное решение.

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