В Забайкалье решили снять фильм по примеру "Москва, я люблю тебя!"

Российский кинорежиссер Егор Кончаловский собирается начать работу над альманахом о Забайкальском крае. Об этом он заявил на рабочей встрече с губернатором региона Натальей Ждановой.

Как сообщает пресс-служба правительства Забайкалья, по замыслу Кончаловского, это будет полнометражный фильм, состоящий из отдельных новелл.

"Каждая станет отдельным маленьким кино со своим актерским составом, своим сценарием. Мы задействуем звезд первой величины. Я выступлю как продюсер. Мне бы хотелось показать мощь этой территории - богатейшая история, многонациональное население с уникальной культурой, потрясающая природа, просторы. Такого рода проекты я уже делал, один из примеров - "Москва, я люблю тебя!", - заявил режиссер.