Каспийская флотилия получила три десятка новых БТР

В Астрахань из Костромской области привезли 32 бронетранспортера БТР-82А для подразделений морской пехоты Каспийской флотилии.

Как сообщили в пресс-службе Южного военного округа, новая техника прибыла в подразделения морской пехоты в рамках программы перевооружения на современные образцы техники до 2020 года. Чуть раньше еще около 30 БТР получили подразделения морпехоты, дислоцирующиеся в Дагестане.

Сейчас бронетранспортеры готовят к предстоящим полевым выходам: около сотни военнослужащих проверяют исправность всех систем бронетехники. В итоге летом на полигонах боевой подготовки будет задействовано более 60 новых машин.