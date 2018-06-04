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04.06.2018 14:57
Рубрика: Власть
Проект: В регионах

Каспийская флотилия получила три десятка новых БТР

Текст: Ирина Поволоцкая (Астрахань)

В Астрахань из Костромской области привезли 32 бронетранспортера БТР-82А для подразделений морской пехоты Каспийской флотилии.

Фото: Рамиль Ситдиков/РИА Новости
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Как сообщили в пресс-службе Южного военного округа, новая техника прибыла в подразделения морской пехоты в рамках программы перевооружения на современные образцы техники до 2020 года. Чуть раньше еще около 30 БТР получили подразделения морпехоты, дислоцирующиеся в Дагестане.

Сейчас бронетранспортеры готовят к предстоящим полевым выходам: около сотни военнослужащих проверяют исправность всех систем бронетехники. В итоге летом на полигонах боевой подготовки будет задействовано более 60 новых машин.

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