В Дагестане подросток убил сверстника металлическим прутом

Сотрудники следственного управления СК России по Республике Дагестан возбудили уголовное дело в отношении 17-летнего подростка, подозреваемого в убийстве сверстника. Молодой человек, по информации СКР, задержан.

Как рассказали в ведомстве, трагедия случилась в селе Мюрего Сергокалинского района. В воскресенье 3 июня около полудня в недостроенном доме по улице Совхозная между двумя 17-летними парнями возникла ссора. Не сумев договориться мирно, молодые люди пустили в ход кулаки.

Во время драки один из них ударил противника сначала камнем по голове, а затем еще несколько раз металлическим прутом, лежавшим рядом. От полученных травм второй участник потасовки скончался.

Подозреваемый задержан и решается вопрос о его заключении под стражу. Расследование уголовного дела продолжается.