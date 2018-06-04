Под Калининградом открылся Всеармейский "Морской десант-2018"

На полигоне Балтийского флота "Хмелевка" 4 июня прошла торжественная церемония открытия Всеармейского конкурса "Морской десант-2018".

В Калининградскую область прибыли более 200 морских пехотинцев и курсантов, представляющие команды Балтийского, Северного, Черноморского и Тихоокеанского флотов, Каспийской флотилии, Дальневосточного высшего общевойскового командного училища и Рязанского высшего воздушно-десантного командного училища.

Как сообщили в отделе информационного обеспечения пресс-службы ЗВО по Балтийскому флоту, участники конкурса в течение недели будут демонстрировать профессиональную выучку в быстроте, силе и ловкости, меткости стрельбы из стрелкового оружия - автомата Калашникова АК-74М и вооружения бронетранспортеров, а также в вождении БТР по пересеченной местности и на плаву. Конкурс состоит из трех этапов: "Полоса препятствий", "Тропа выживания" и "Эстафета".

К первому этапу сегодня приступили восемь команд. "Полоса препятствий" определяет индивидуальный рейтинг среди военнослужащих. По условиям этого этапа, каждый член команды в полном обмундировании, со штатным оружием и в бронежилете, должен преодолеть специализированную полосу общей протяженностью 1200 метров, на которой установлены 19 препятствий. Наиболее сложные из них - "телеграфный столб", "участок канализации", "линия связи" и другие.

В общей сложности, участники конкурса преодолеют более 30 препятствий на трассе длиной свыше 10 километров, 600 метров из которых - по воде. Им также предстоит выполнить комплексы различных физических упражнений, как индивидуально, так и в составе типового взвода морской пехоты, пройти маршруты с воронками, траншеями, рвами, минно-взрывными заграждениями и водными преградами, отстреляться по различным мишеням.

Кстати

Победители всеармейского конкурса представят Россию на международном конкурсе по полевой выучке среди подразделений морской пехоты "Морской десант-2018", который пройдет в рамках Армейских международных игр-2018 (АРМИ-2018) в Китайской Народной Республике.