В Петербурге скончался народный артист России Леонид Неведомский

В Северной столице на 79-м году жизни скончался актер Большого драматического театра имени Товстоногова народный артист России Леонид Неведомский.

- Коллектив БДТ выражает искренние соболезнования родным и близким Леонида Витальевича, его друзьям и коллегам, всем, кто его знал и любил. О церемонии прощания с Леонидом Неведомским мы объявим дополнительно, - говорится в сообщении пресс-службы театра.

Уроженец Витебска, сын военного хирурга (мать занималась микробиологией) Неведомский приехал в Ленинград в 1963 году после службы в армии. Поступил в Ленинградский институт театра, музыки и кинематографии на курс к режиссеру БДТ Розе Сироте. А по окончании института в 1967 году его позвали в труппу Большого драматического. Почти сразу состоялся и его дебют - роль Джона Рида в спектакле Товстоногова "Правду! Ничего, кроме правды!".

Прослужив в БДТ 51 год, Неведомский сыграл более 40 ролей, не считая работ в театре "Русская антреприза имени Андрея Миронова". А в кино и на телевидении его послужной список насчитывает более сотни фильмов, среди которых "Цыган", "Возвращение Будулая", сериалы "Улицы разбитых фонарей", "Убойная сила", "Агент национальной безопасности", "Бандитский Петербург". В многосерийной картине "Конвой PQ-17" Неведомский сыграл Уинстона Черчилля.