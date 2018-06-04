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04.06.2018 14:09
Рубрика: Происшествия
Проект: В регионах

В Астрахани осудили мать, заставлявшую детей попрошайничать

Текст: Ирина Поволоцкая (Астрахань)

Жительница Астрахани признана виновной в том, что заставляла своих малолетних детей попрошайничать. По информации пресс-службы прокуратуры Астраханской области, это уже не первый раз, когда эта дама попадает в поле зрения правоохранительных органов.

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Как установил суд, жительница Астрахани, воспитывающая шестерых малолетних детей, периодически заставляла двоих из них просить милостыню возле торгового центра. Причем раньше женщина уже привлекалась к административной ответственности. В прошлый раз ей вменялось "неисполнение обязанностей по содержанию и воспитанию несовершеннолетних".

Сейчас же астраханка признана виновной уже в уголовном деянии, а точнее в вовлечении несовершеннолетних в систематическое занятие попрошайничеством и осуждена на один год лишения свободы условно.

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