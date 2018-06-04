В Ростове осудили дагестанца за террористическую деятельность

Северо-Кавказский окружной военный суд приговорил к девяти годам колонии общего режима жителя Дагестана за террористическую деятельность на территории Сирии.

Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на окружной суд.

По информации пресс-службы суда, летом 2015 года уроженец Махачкалы прибыл в сирийский город Ракке, где вступил в террористическую группировку запрещенной в Российской Федерации организации ДАИШ. Позже он был задержан, в отношении него возбудили уголовное дело.

По решению суда обвиняемого приговорили к девяти годам лишения свободы с отбыванием наказания в колонии общего режима.

Справка "РГ"

В декабре 2014 года Верховный суд РФ признал террористическими международные организации ДАИШ (арабское название группировки "ИГИЛ") и "Фронт ан-Нусра", запретив их деятельность на территории страны. Таким образом был удовлетворен иск Генеральной прокуратуры России. В связи с этим любое участие в деятельности ДАИШ и "Фронта ан-Нусра" на территории России считается уголовным преступлением.