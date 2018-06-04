Счетная палата ожидает роста ВВП России на 1,7 процента

Валовой внутренний продукт (ВВП) России увеличится по итогам этого года на 1,7 процента. Такой прогноз озвучил глава Счетной палаты РФ Алексей Кудрин.

Как пояснил Кудрин, выступая на заседании комитета Госдумы, главный показатель - темпы роста экономики страны - окажется примерно на нижней границе диапазона, предложенного ранее главой Минэкономразвития РФ Максимом Орешкиным.

"Из выступления Ксении Валентиновны (Юдаевой) мы услышали, что все-таки Центральный банк ожидает роста ниже 2 процентов, - цитирует РИА Новости выступление главы СП. - Я могу сказать, что мы ожидаем, что это будет ближе к нижнему интервалу названному - 1,7 процента".

Напомним, что ранее в ходе того же заседания Максим Орешкин заявил о том, что его ведомство понизило прогноз роста ВВП на этот год с 2,1 процента до диапазона в 1,6-2,1 процента.