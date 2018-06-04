СМИ сообщили о первом трансфере лета в "Спартаке"

Московский "Спартак" близок к осуществлению первого клубного трансфера в летнее межсезонье. Игроком команды в ближайшее время может стать центральный защитник бельгийского "Гента" Самюэль Жиго.

Как утверждает Sport24.ru, с игроком уже подписан четырехлетний контракт. Предполагается, что сегодня Жиго должен пройти в Риме медобследование для "красно-белых". При этом "Спартак" в борьбе за 24-летнего француза оставил не у дел "Краснодар", который также нацелился на этого игрока.

Вместе с тем, стоит отметить, что оборона "Спартака" нуждается в укреплении. Арендованный у "Наполи" Никола Максимович едва ли продолжит выступление за "красно-белых", кроме того, скорее всего, покинет 10-кратных чемпионов России Сердар Таски. Любопытно, что если информация о переходе Жиго соответствует действительности, то он станет первым французским футболистом в истории "Спартака".