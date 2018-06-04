Т-64Б против "Звездолета" М60А2: полное превосходство СССР

Американские и французские попытки создать полноценный танк с ракетным вооружением закончились полным провалом. Если французский AMX-30 ACRA с пушкой - пусковой установкой экзотического калибра - 142 мм, по сути, так и остался экспериментом, то в США продвинулись дальше. Их M60A2 Starship ("Звездолет") даже был принят на вооружение, но недолго продержался в войсках и был отправлен на склады для дальнейшего переоборудования в инженерные машины.

В отличие от западных конструкторов, советским разработчикам ракетно-пушечных танков сопутствовала удача. Машины с таким вооружением надолго нашли свое место в танковых частях и соединениях.

Первым советским танком, получившим разработанный в московском КБ "Точмаш" комплекс управляемого танкового вооружения 9К112 "Кобра", стал харьковский Т-64Б, принятый на вооружение в 1976 году.

Американский же танк был принят на вооружение в 1974 году, хотя серийное производство его началось на два года раньше. От своих предшественников он отличался тем, что вместо 105-мм пушки получил 152-мм орудие - пусковую установку в новой башне. Ранее такое же вооружение применяли на американском легком танке M551 Sheridan, который после фиаско во Вьетнаме, когда было потеряно около 100 машин, недолго продержался в сухопутных войсках США.

На середину 70-х годов система управления огнем M60A2 была очень продвинутой. В нее входил лазерный дальномер, электронный баллистический вычислитель. Орудие имело двухплоскостную стабилизацию. В этом плане Т-64Б ни в чем не уступал заокеанскому сопернику.

Что касается вооружения, то 125-мм орудие "шестьдесят четвертого", кроме управляемой ракеты 9М112 ракеты, могло применять бронебойные подкалиберные, кумулятивные и осколочно-фугасные боеприпасы. В боекомплект Starship входили только управляемые Shillelagh (13 ПТУР) и 33 осколочных и кумулятивных снаряда.

M60A2. Фото: SSGT ARNOLD W. KALMANSON / wikimedia.org

MGM-51 имел дальность стрельбы до 3000 метров, УР советской "Кобры" мог бить на 4000 метров. При этом мертвая зона у американской ракеты составлял целых 700 метров, а у отечественного средства поражения - всего 100 метров.

В бронепробиваемости мы также превосходили США: 600 мм против 700 мм.

Сообщалось, что для Shillelagh разрабатывалась ядерная боевая часть. В СССР на базе Т-64 шли аналогичные работы по комплексу "Таран", также способному на поле боя применять малогабаритные ядерные ракеты.

Однако в начале 70-х годов эти эксперименты были прекращены. Если о заокеанских проектах достаточно много известно, то о "Таране" открытых данных почти нет, даже неизвестно, как он выглядел.

"Шестьдесят четвертый" весил всего 39 тонн, M60A2 - 57 тонн по одним и даже 58 тонн по другим данным.

Благодаря двигателю в 700 л.с. советский танк разгонялся до 60 км/ч и имел запас хода до 600 км. Его соперник с мотором в 750 л.с. мог перемещаться со скоростью всего 48 км/ч. Запас хода - 500 км.

Т-64Б. Фото: Vitaly V. Kuzmin \ http://www.vitalykuzmin.net

Подавляющим было превосходство Т-64Б над американцем в области защиты - комбинированная многослойная противоснарядная броня против значительно более уязвимой монолитной.

Итак, M60A2 в ходе эксплуатации недолго продержались в войсках. Т-64Б и его модернизированная версия Т-64БВ, получившая динамическую защиту "Контакт", долгое время были основой танкового парка Группы советских войск в Германии и Южной группы войск в Венгрии.

Как вспоминает главный редактор журнала "Арсенал Отечества" Виктор Мураховский, командовавший танковой ротой в ГСВГ, Т-64Б начали поступать к ним в 1981 году.

"Мы достаточно интенсивно использовали именно ракетное вооружение этих боевых машин. Наш батальон, полностью укомплектованный Т-64Б, участвовал в исследовательских учениях на одном из полигонов Германии с имитацией атаки переднего края противника и массовым пуском УР через ствол танка по всей боевой линии батальона. В первом эшелоне было 20 машин.

Делалось это с целью проверить радиоэлектронную совместимость по частотам комплекса наведения. Били по мишени №12 "Танк". Подавляющее большинство экипажей свои цели успешно поразили. Учения были признаны удачными.

Одной из проблем с приходом этих машин в войска было позднее поступление тренажеров, потому первоначально приходилось обучать "на пальцах" и тренироваться на самих боевых машинах. Потом такие тренажеры, конечно же, поступили.

В год на весь полк на реальные пуски ПТУР выделялось 6 штук - уж очень дороги были эти ракеты.

Система управления огнем на Т-64Б смогла упростить подготовку за счет своей частичной автоматизированности. Это позволяло сократить цикл подготовки наводчика, по сравнению с предыдущей модификацией. Боец быстрее приобретал навыки, достаточные для выполнения стрельб на удовлетворительную оценку.

Если говорить о Т-64 в общем, то здесь основная проблема в принципиальных ограничениях принятых конструктивных решений: двухтактный двигатель, система воздухоочистки. По ходовой тоже были проблемы - чаще всего поломки торсионов.

Тем не менее личный состав со всем этим справлялся - наша дивизия была всегда боеготовой", - рассказывает Мураховский.

По его словам, Т-64Б превосходил все западные танки до массового появления в НАТО машин третьего поколения.