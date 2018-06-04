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Трейлер: "Маяк" - ирландский хоррор, основанный на реальных событиях

Новость 04.06.2018, 20:42 | Текст: Генри Достоевский
Фото: youtube.com
Фото: youtube.com

Маячники погружаются в самое сердце тьмы на постере и в трейлере основанного на реальных событиях изолированного ирландского хоррора "Маяк" (The Lighthouse).

Режиссером и сценаристом омытого солеными брызгами и алкоголем атмосферного триллера стал Крис Кроу ("Тревожная кнопка", "Сага о викингах: Темные времена").

В центре истории окажется художественная версия произошедшего в действительности брутального инцидента 1801 года, когда два смотрителя маяка Смоллс, Томас Хауэлл и Томас Гриффитс, оказались отрезаны от земли неуправляемой водной стихией Ирландского моря.

Пока за стенами небольшого здания бушует никак не утихающий шторм, в рассудках хранителей моря обнаруживаются немалые пробоины.

И когда вскоре обнаруживается, что смотрители в этой окруженной бурей "тюрьме" совсем не одиноки, встает вопрос: происходит это на самом деле или только в их воспаленных разумах.

Фото: youtube.com
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В реальности одному из участников истории, Гриффитсу, стало плохо и, несмотря на то, что его напарник изо всех сил призывал сигналами корабли, чтобы забрать пострадавшего (это оказалось бесполезным), смотритель все же скончался.

Вскоре тело начало разлагаться, что сильно повлияло на ум Хауэлла. Ведь всем было известно, что они порой сильно переругивались, и Хауэлл стал опасаться, что если он просто выкинет тело Гриффитса в море, то его сочтут убийцей. Чтобы этого избежать, он сколотил простенький гроб и умудрился закрепить его на внешней стороне маяка.

Однако буйная стихия расколотила наспех сколоченный "деревянный костюм" Гриффитса, и, когда Хауэлл нашел останки, ему начало казаться, что покойник так и манит его к себе.

До маяка долгое время не могли добраться, но, когда спустя несколько месяцев он был спасен, Хауэлл никого не узнавал, а психика его была практически до основания разрушена.

После этого было введено новое правило: на маяке должно присутствовать не менее трех человек.

Подчеркнем, что картина не имеет ничего общего с одноименным проектом автора нашумевшей "Ведьмы" Роберта Эггерса, где заявлены Уиллем Дефо и Роберт Паттинсон.

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