Трое турецких военных погибли на границе с Ираком

Военнослужащие турецкой армии попали под ракетный обстрел со стороны боевиков Рабочей партии Курдистана (РПК). СМИ сообщают о трех погибших. Еще один человек получил ранения.

Как пишет ТАСС, инцидент произошел в провинции Хаккяри недалеко от границы с Ираком.

Вооруженные силы Турции периодически наносят точечные удары по объектам РПК на севере Ирака. Там у этой организации, которую Анкара считает террористической, расположены лагеря, укрытия, командные пункты и склады с оружием. Санкцию на такие трансграничные операции военным предоставляет парламент.