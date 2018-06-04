Государство уделяет все больше внимания развитию технологий "умного города" в России. На заседании подкомиссии правительственной комиссии по использованию цифровых технологий в марте была одобрена заявка минстроя о включении направления "Умный город" в госпрограмму "Цифровая экономика". А глава департамента информационных технологий Москвы Артем Ермолаев объявил о разработке новой госпрограммы "Цифровая Москва".

Экономический эффект от внедрения "умных" технологий в российских городах до 2025 года может достичь 375 миллиардов рублей, посчитали аналитики PwC. Наибольший эффект ожидается за счет сокращения пробок (135 миллиардов рублей), а на энергоресурсах можно будет сэкономить 120 миллиардов рублей.

Пока ни один город нельзя назвать "умным" целиком, говорят эксперты, в каждом из них разная степень внедрения тех или иных технологий. Москва, по оценкам PwC, входит в Топ-5 городов мира по готовности к внедрению технологий будущего. Столица опережает, например, Токио, Гонконг, Сидней. В рейтинге по цифровизации сфер культуры и туризма Москва заняла четвертое место. Если рассматривать степень покрытия улиц и парков бесплатным Wi-Fi-сигналом, то уже организовано 100 процентов покрытия Wi-Fi в метро, а с начала 2018 года бесплатный беспроводной Интернет стал доступен на улицах и площадях за пределами Садового кольца. Сейчас специалисты проводят радиопланирование и определяют оптимальные места для установки новых хот-спотов. К концу года их общее число будет увеличено с 2,5 до 3,1 тысячи. Работает также карточка для туристов - Moscow pass card, которая предоставляет скидки для посещения музеев и городских экскурсий и для проезда на городском транспорте. Москва также заняла первое место по числу сервисов по взаимодействию с горожанами.

В столице вообще реализовано больше всего кейсов по внедрению технологий "умного" города, рассказал глава Национального исследовательского института технологий и связи Александр Минов. Например, существует система экомониторинга, которая контролирует уровень шума, качество воздуха, состояние почв, вод, зеленых насаждений. Эта информация применяется властями города для защиты окружающей среды. Проект "Московская электронная школа" позволяет контролировать успеваемость и посещение, а также дает возможность дистанционного присутствия на занятиях.

Впрочем, тут Москву догоняют и другие города: электронные карты учащихся внедрены почти во всех городах-миллионниках. А например, в Приволжском федеральном округе открылась первая цифровая поликлиника. По словам Александра Минова, медицинский центр будет оказывать помощь с применением телемедицины. "В городах активно развиваются площадки по взаимодействию с правительствами городов. Существует много примеров "умного" освещения (Санкт-Петербург, Новосибирск), постепенно идет внедрение дистанционного учета ресурсов водо- и теплоснабжения", - добавил эксперт.

Экономический эффект от "умных" технологий в России до 2025 года может достичь 375 миллиардов рублей

Сочи, что неудивительно, цифровизацию начал с туристов - портал "Твой Сочи" помогает в выборе проживания, питания, досуга. Также с его помощью можно проложить маршрут до необходимой точки с помощью интерактивной карты. Сервис будет собирать информацию обо всех туристических услугах и данные о количестве туристов. "Умный город" - это дополнительная возможность развития: стартапы, технологичные компании, которые готовы в регионах развивать свои решения, что будет формировать рабочие места и дополнительные поступления в бюджет. Хороший пример - каршеринг, который появился уже во множестве городов (Москва, Санкт-Петербург, Краснодар, Новосибирск, Уфа, Сочи и почти все курортные города)", - отметил Александр Минов.

Концепция "умного города" даст возможность получить максимально конкурентный на рынке продукт и обеспечить комфортную жизнь, уверен советник председателя президиума Ассоциации молодых предпринимателей России Алексей Онищенко. Наиболее успешным примером реализации такой концепции он назвал город Иннополис. Перспективы реализации концепции зависят от финансирования: около 80 процентов всего объема вложенных средств - бюджетные деньги. "Частные инвесторы пока не видят быстрой отдачи от вложенных средств в этой области", - отмечает Алексей Онищенко. Поэтому лидируют в реализации концепции города-миллионники, где быстрее добиться окупаемости.