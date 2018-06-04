В американских автоматах нашли опасный дефект

Армии и Корпусу морской пехоты США предстоит проверить почти миллион винтовок M-16 и автоматов М-4 из-за инцидента в Форт-Нокс, Кентукки, где автомат произвел самопроизвольный выстрел.

Инцидент произошел 29 марта, однако известно о нем стало лишь сейчас. Во время проверки оружия солдат нажал на курок, но выстрела не произошло. Осмотр автомата показал, что селектор режимов огня находится в промежуточном положении между автоматической и одиночной стрельбой. Когда селектор перевели в фиксированную позицию, произошел выстрел.

- Никто не пострадал. Непреднамеренный выстрел произвел автомат М-4, недавно прошедший модернизацию. Аналогичный дефект обнаружен у шести процентов из обследованных 52 тысяч автоматов М-4 и винтовок М-16, - рассказал изданию Task&Purpose пресс-офицер службы вооружения армии США Слейд Уотерс.

В течение ближайших шести месяцев военные проверят 903 тысячи единиц стрелкового оружия, их ремонт займет от года до полутора.

- В Корпусе морской пехоты не зарегистрировано инцидентов из-за сбоя селектора. Тем не менее наше оружие также будет проверено – на всякий случай, - заявил представитель Marine Corps Моник Рендольф.

Автомат (по классификации США – автоматический карабин) М-4 – компактная версия автоматической винтовки М-16. Отличается более коротким стволом и складным телескопическим прикладом. Оружие создавалось для Сил специальных операций, но сейчас на М-4 – в силу его удобства, - перешла вся армия США.