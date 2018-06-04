В Госдуме анонсировали посещение властями КНДР ЧМ-2018

Глава президиума Верховного народного собрания КНДР Ким Ён Нам посетит открытие чемпионата мира по футболу 2018 года. А лидера КНДР Ким Чен Ына ждут в России с официальным визитом в рамках проведения Восточного экономического форума в сентябре. Об этом сообщили в руководстве ГД.

- Мы с нетерпением ждем участия председателя президиума Верховного народного собрания КНДР, товарища Ким Ён Нама в церемонии открытия чемпионата мира по футболу, - сообщил на встрече с северокорейскими парламентариями первый зампред Госдумы Иван Мельников.

В ГД уверены, что визит состоится, и собираются максимально использовать его, чтобы "провести дополнительные консультации и переговоры". Мельников также сообщил, что глава МИД Сергей Лавров передал приглашение президента РФ лидеру КНДР посетить Россию.

Четвертый Восточный экономический форум (ВЭФ-2018) пройдет во Владивостоке 11-13 сентября. Также первый вице-спикер сообщил, что депутаты Госдумы намерены посетить КНДР в октябре. По его словам, визит будет приурочен к 70-летию установления дипломатических отношений между странами.

"Мы договорились о том, что сейчас приехала фактически группа дружбы Верховного народного собрания КНДР к нам на этот форум. А осенью наша группа дружбы поедет с ответным визитом в КНДР", - сказал Мельников в комментарии РИА Новости.