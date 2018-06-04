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Рубрика: В мире

В МИД прокомментировали депортацию российского школьника из Британии

Текст: Екатерина Забродина

На Смоленской площади прокомментировали инцидент с депортацией российского подростка из Великобритании. В МИД РФ его назвали "вопиющим".

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О том, что случилось, стало известно на прошлой неделе от посольства РФ в Лондоне. При этом имя несовершеннолетнего россиянина не раскрывается. Известно лишь, что ему 14 лет. Как следует из контекста, мальчик приехал в Британию на летние языковые курсы. В его паспорте стояла действительная виза, соответствующая цели поездки на Альбион. При этом он прилетел без сопровождения взрослых, и это было указано в документах. Все они были в порядке. Кроме того, в аэропорту Хитроу школьника встречал родственник. Однако его задержали при пересечении границы и отправили в специальную комнату для допроса, который с перерывами растянулся на целых 12 часов. При этом мальчик остался без личных вещей, в том числе мобильного телефона. За это время в терминал прибыл представитель посольства, однако и ему, и встречающему лицу ребенка передать отказались. В конце концов, британские власти не придумали ничего лучше, как отправить несовершеннолетнего россиянина обратным ночным рейсом в Москву - якобы "в интересах его безопасности".

В МИД РФ называют этот аргумент "надуманным предлогом". Наши дипломаты запросили у британской стороны объяснение и потребовали прекратить безосновательные задержания граждан РФ. Их практику в Москве считают дискриминацией. Посольство также рекомендует соотечественникам "тщательно взвешивать целесообразность" поездок детей в летние британские школы, перепроверять все документы и иметь в виду возможность связи с дипломатами в Лондоне и Эдинбурге по горячей линии.

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