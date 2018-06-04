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04.06.2018 15:23
Рубрика: Общество

В РФ до 2024 года могут появиться 7 центров переработки опасных отходов

Текст: Сергей Куликов

Минприроды подготовило законопроект, по которому в стране предлагается создать федеральную систему управления опасными отходами. Об этом сообщила пресс-служба министерства по итогам совещания, которое провел глава ведомства Дмитрий Кобылкин.

Фото: Виталий Белоусов / РИА Новости www.ria.ru
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Законопроектом предусматривается создание единой системы, центральное место в которой должен занять федеральный оператор по обращению с отходами I и II классов опасности. В качестве такой организации предусматривается привлечение госкорпорации "Росатом".

"Основной принцип предлагаемого механизма - утилизируй сам, или, в случае отсутствия мощностей, передай для утилизации федеральному оператору", - пояснил министр.

По его словам, функции переработки опасных отходов могут выполняться в рамках расширенной ответственности производителей и импортеров. Это касается производства ртутных ламп, элементов питания, являющихся опасными отходами.

Между тем переработку тех же элементов питания в России осуществляет единственное предприятие в Челябинске. Формирование единой системы управления позволит создать семь межрегиональных центров переработки. Ожидается, что такое решение позволит избежать появления новых "горячих экологических точек", таких как полигон опасных отходов "Красный бор" в Ленинградской области.

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