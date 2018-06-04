На сайт RG.RU
Специальный проект
Обсудить

Вышел трейлер космического трэш-боевика "Инопланетная экспедиция"

Новость 04.06.2018, 16:32 | Текст: Генри Достоевский
Фото: youtube.com
Фото: youtube.com

Вышел трейлер китчевого космического пастиш-боевика "Инопланетная экспедиция" (Alien Expedition).

За постановку бесстыдно-разудалого кэмп-сайфая с безлимитным употреблением слова "space", космическими динозаврами и взрывным экшном в представленном видео отвечают братья Уоллес ("Давид и Голиаф").

Фото: youtube.com/ kinolorber
Вышел крутой трейлер европейского неовестерна "Пусть трупы загорают"

Межгалактическая команда из людей, биороботов и прочих представителей толерантного будущего рыщет на космическом корабле в поисках потенциально пригодной для жизни планеты.

И вот, после долго путешествия, они наконец-то находят то, что искали, и высаживаются на поверхность. Однако в экзотичном ландшафте их нового дома скрываются весьма необычные формы жизни, которым не очень-то по душе прибытие пришельцев.

Теперь команде придется обороняться от назойливой и весьма плотоядной местной фауны.

Дата выхода фильма пока не сообщается.

Мы в соцсетях:
ВКонтакте
Facebook
Обсудить
#Голливуд
Фото: REUTERS/Stephen Yang
Вайнштейна обвинила в насилии актриса из "Неприятностей с обезьянкой" 03.06.2018
Эль Фаннинг выложила игривое фото рогатой Анджелины Джоли в халате 01.06.2018
Фото: бывшего мужа Дженнифер Энистон заподозрили в романе с Эммой Стоун 01.06.2018
#трейлер
Фото: youtube.com
Вышел новый тизер фантастического фильма "Кое-что задаром" 03.06.2018
Вышел крутой трейлер европейского неовестерна "Пусть трупы загорают" 01.06.2018
Трейлер и кадры: в России выходит сериал, вдохновленный "Началом" 30.05.2018
#фантастика
Фото: vimeo.com
Вышел трейлер фильма, сюжет которого контролируется зрителем 30.05.2018
Судьба седьмых "Трансформеров" оказалась под вопросом 24.05.2018
Харрисон Форд посмотрел "Хана Соло" дважды и "разбушевался" 24.05.2018

Читайте также

Обратно на сайт

Рубрики

RSS
© 1998-2018 ФГБУ "Редакция "Российской газеты"
Интернет-портал "Российской газеты" зарегистрирован в Роскомнадзоре 21.06.2012 г. Номер свидетельства ЭЛ № ФС 77 - 50379.