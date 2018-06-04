Вышел трейлер космического трэш-боевика "Инопланетная экспедиция"

Вышел трейлер китчевого космического пастиш-боевика "Инопланетная экспедиция" (Alien Expedition).

За постановку бесстыдно-разудалого кэмп-сайфая с безлимитным употреблением слова "space", космическими динозаврами и взрывным экшном в представленном видео отвечают братья Уоллес ("Давид и Голиаф").

Межгалактическая команда из людей, биороботов и прочих представителей толерантного будущего рыщет на космическом корабле в поисках потенциально пригодной для жизни планеты.

И вот, после долго путешествия, они наконец-то находят то, что искали, и высаживаются на поверхность. Однако в экзотичном ландшафте их нового дома скрываются весьма необычные формы жизни, которым не очень-то по душе прибытие пришельцев.

Теперь команде придется обороняться от назойливой и весьма плотоядной местной фауны.

Дата выхода фильма пока не сообщается.