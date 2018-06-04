Астрофизикам США удалось обнаружить небольшой астероид 2018 LA, который направлялся к Земле. Благодаря полученным данным ученые из Лаборатории реактивного движения НАСА в Пасадене рассчитали траекторию полета небесного тела и установили место и точное время его вхождения в атмосферу планеты - в небе над юго-восточной Африкой.

Как говорится в официальном сообщении НАСА, астероид, размером с валун и обозначенный 2018 LA, был обнаружен утром 2 июня при помощи автоматизированных телескопов Catalina Sky Survey. Небесное тело года еще находилось за Луной.

"Открытие астероида 2018 LA - стало третьим случаем, когда астероид был обнаружен на траектории удара", - заявил специалист центра Околоземных исследований объектов Пол Чодас.

Астероид оценивался как небольшой - всего лишь около шести футов (два метра) в поперечнике.

Данные по его орбите были обработаны алгоритмами Scout в центре планетарной обороны НАСА и переданы другим астрономам для повторной проверки. Благодаря этому ученые смогли вычислить точную траекторию движения 2018 LA и установить примерное время и место падения - юго-восточная Африка.

Как и рассчитали астрофизики, астероид сгорел в верхних слоях атмосферы, но его падение успели снять на камеры тысячи жителей Ботсваны и других стран Африки.