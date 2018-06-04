Новости

Взрыв произошел у здания университета в Афганистане, есть жертвы 12:06
В небе над Петербургом заметили НЛО 12:03
Безвизовый въезд в Россию через Беларусь открыт для болельщиков ЧМ 12:00
Латвия не нашла замену российскому рынку шпрот 11:58
Названы регионы, где в ближайшие два месяца повысят зарплаты 11:56
В Омске разбился бизнесмен-парашютист 11:56
Долги россиян по кредитам и штрафам в этом году выросли 11:54
Видео: Над Африкой взорвался двухметровый астероид 11:54
"Газпром" займет оператору строительства "Турецкого потока" 2,1 млрд евро 11:49
Омская красавица стала одной из победительниц Missis Russia World-2018 11:49
Минэкономразвития спрогнозировало рост реальных доходов россиян 11:43
Забастовка машинистов парализовала работу тбилисского метро 11:40
Белорусские военные проведут инспекцию в Польше 11:30
Орешкин дал прогноз по рублю и нефти на 2018 год 11:28
СК на Кубани начал расследовать исчезновение 13-летней девочки 11:28
В Перми заблудившийся в городе лосенок умер от испуга 11:27
В екатеринбургском метро пострадал ребенок 11:22
Полиция Петербурга проверит информацию об избиении блогера Соболева 11:09
Geely привезет в Россию новый Emgrand 7 11:06
Путин: У России нет цели кого-то разобщить в ЕС 11:02
В Беларуси упростили порядок кассовых операций в иностранной валюте 11:00
Немецкий депутат призвала воссоздать G8 с Россией для противовеса США 10:56
Легенды ФИФА выиграли матч у звезд российского футбола в Калининграде 10:50
Авиакомпании сократили количество рейсов в Крым 10:47
Сахалинские депутаты попросят правительство построить мост на остров 10:47
• • •
Власть
Экономика
В регионах
В мире
Происшествия
Общество
Спорт
Культура
Все рубрики
Документы
Спецпроекты
Наши издания
Российская Газета
РГ-неделя
Родина
Тематические приложения
Союз
Библиотечка
...
16+
Что изменится в жизни россиян в июне
Что изменится в жизни россиян в июне
4 июня в медиацентре "РГ" обсудят поправки в Воздушный кодекс
4 июня в медиацентре "РГ" обсудят поправки в Воздушный кодекс
Сергей Собянин: Книжный фестиваль - самый добрый и теплый праздник Москвы
Сергей Собянин: Книжный фестиваль - самый добрый и теплый праздник Москвы
04.06.2018 11:54
Рубрика: Общество
Проект: Наука

Двухметровый астероид взорвался над Африкой

Текст: Николай Грищенко

Астрофизикам США удалось обнаружить небольшой астероид 2018 LA, который направлялся к Земле. Благодаря полученным данным ученые из Лаборатории реактивного движения НАСА в Пасадене рассчитали траекторию полета небесного тела и установили место и точное время его вхождения в атмосферу планеты - в небе над юго-восточной Африкой.

Фото: depositphotos.com
В NASA рассказали о секретном оружии для уничтожения астероидов

Как говорится в официальном сообщении НАСА, астероид, размером с валун и обозначенный 2018 LA, был обнаружен утром 2 июня при помощи автоматизированных телескопов Catalina Sky Survey. Небесное тело года еще находилось за Луной.

"Открытие астероида 2018 LA - стало третьим случаем, когда астероид был обнаружен на траектории удара", - заявил специалист центра Околоземных исследований объектов Пол Чодас.

Астероид оценивался как небольшой - всего лишь около шести футов (два метра) в поперечнике.

Данные по его орбите были обработаны алгоритмами Scout в центре планетарной обороны НАСА и переданы другим астрономам для повторной проверки. Благодаря этому ученые смогли вычислить точную траекторию движения 2018 LA и установить примерное время и место падения - юго-восточная Африка.

Как и рассчитали астрофизики, астероид сгорел в верхних слоях атмосферы, но его падение успели снять на камеры тысячи жителей Ботсваны и других стран Африки.

Главное сегодня

Число вопросов на "Прямую линию" близится к миллиону
Немецкий депутат призвала воссоздать G8 с Россией для противовеса США
Россия проведет испытания многоразовой космической ракеты
Ким Чен Ын сменил все военное руководство перед встречей с Трампом
Украинский Су-25 пролетел в 10 метрах над пляжем в Запорожье