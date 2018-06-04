Warspot: Как создавалась японская противотанковая "двустволка"

В годы Второй мировой войны немецкая промышленность создала три образца бронетанковой техники, которые существенно повлияли на мировое танкостроение. Появление тяжелого танка Pz.Kpfw.Tiger Ausf.E враз сделало устаревшими все танки антигитлеровской коалиции. Немногочисленная самоходная установка Ferdinand заставила серьезно скорректировать программу советского танкостроения. Третьим был средний танк Pz.Kpfw.Panther, по влиянию на танкостроение вполне сопоставимый с "Тигром".

Из-за низкой надежности трофейные "Пантеры" применялись Красной армией эпизодически.

Зимой 1944-1945 годов положение Германии на всех фронтах было откровенно плохим. Пытаясь перехватить инициативу, военное руководство Третьего рейха не собиралось ограничиваться исключительно обороной, однако в последний год Второй мировой войны немцам удавалось лишь подловить противника на контратаках и нанести ему существенный урон - сил для того, чтобы развить успех, уже не было. Впрочем, если союзники быстро восполняли понесенные потери в людях и технике, то для Германии даже в разы меньший собственный ущерб теперь был неприемлем. Так было в Арденнах на Западном фронте, так примерно в то же время развивались события в Венгрии, где в первые дни 1945 года танковые дивизии СС попытались деблокировать окруженный советскими войсками 26 декабря 1944 года Будапешт.

Гренадеры IV танкового корпуса СС на броне самоходки StuG III. Венгрия, зима 1945 года.

Война в Корее дала мощный толчок восстановлению вооруженных сил в демилитаризованной Японии. Основным источником военной техники стал вчерашний противник - Соединенные Штаты Америки, включившие Страну восходящего солнца в свои программы военной помощи. Вместе с тем японское правительство приступило и к воссозданию собственной военной промышленности. Японские военные специалисты пристально изучали опыт войны в Корее, в ходе которой северокорейские и китайские соединения довольно широко применяли танки и САУ. Т-34-85 советского производства доставили немало хлопот американцам и их союзникам, особенно на начальном этапе корейского конфликта. В памяти японцев еще были свежи и воспоминания об американских десантах на островах Тихого океана, в которых бронетехника играла одну из главных ролей, а отсутствие эффективных противотанковых средств было одной из предпосылок японских поражений.

Характерной чертой истребителя танков "Тип 60" является асимметричная компоновка. Фото: Pejčoch I. Samohybné bezzákluzové dělo Typ 60 // Hobby Historie. – 2013.

Итальянское танкостроение обычно оценивается с большой долей скепсиса. Между тем в Италии было создано много неплохих образцов бронетанковой техники. В первую очередь, конечно, это бронеавтомобили, но делали итальянцы и вполне удачные танки. К их числу относится и легкий танк сопровождения пехоты FIAT 3000. На основе Renault FT итальянцы создали машину, которая заметно превзошла своего прародителя.

Carro Armato L 5-21, захваченный летом 1943 года на Сицилии

В глазах наших современников римские солдаты предстают железными людьми, готовыми идти хоть на край света и выполнить любой приказ. Цена, которая была заплачена за этот образ, измеряется в человеческих жизнях. Попытаемся взглянуть на римскую военную службу глазами простых солдат, чтобы оценить весомость принесенных ими жертв, а также выяснить, каково было состояние их здоровья, качество жизни и шансы дожить до старости.

Римский медик оказывает помощь раненому на поле боя.

Вырвавшись в 1989 году из-под опеки "старшего брата" в лице гибнущего СССР, поляки вспомнили о своих некогда серьезных военно-политических амбициях. В умах некоторой части польской интеллигенции страна виделась как минимум новой региональной сверхдержавой, чему должно было соответствовать и оснащение армии. Польские конструкторы приступили к проектированию самого современного оружия - самолетов нового поколения, ударных и транспортных вертолетов, новых систем ПВО. Немало внимания уделялось и бронетанковой технике.