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04.06.2018 11:40
Рубрика: В мире

Забастовка машинистов парализовала работу тбилисского метро

Машинисты метрополитена грузинской столицы устроили забастовку с требованием повышения заработной платы.

Как сообщает портал "Грузия онлайн", в 6:00 по местному времени не открылась ни одна станция метро. По его информации, жителям было предложено воспользоваться другими видами общественного транспорта. "Метро закрыто, просим воспользоваться автобусами. Автобусы будут обслуживать вас бесплатно", - говорится на вывеске у входа на одну из станций.

Участники протеста утверждают, что на данный момент их фиксированная зарплата составляет 1000 - 1060 лари (порядка 25-26 тыс. рублей), но на руки они получают всего 800 лари (чуть более 20 тыс. рублей).

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"Мы начали забастовку вчера в 15:00. Мы голодаем. Ответа пока не видно, никто на встречу не приходит, чтобы поговорить, - заявил один из забастовщиков. - Удивляюсь, почему распространяют информацию, якобы у нас высокая зарплата. Господин Кахи [Каладзе, мэр Тбилиси, прим. "РГ"], приходите лично, и мы расскажем детально. <…> Нас не радует забастовка, но мы вынуждены это делать. Сколько лет уже прошло, как мы говорим о зарплатах? Мы об этом говорим с 2013 года".

Сам мэр, в свою очередь, призвал участников акции вернуться к рабочим местам.

"То, что сегодня станции метро не работают и не служат перевозу пассажиров, можно оценить как шантаж в отношении собственных сограждан, -  заявил он на спецбрифинге. - Что касается зарплат машинистов метро, у меня на руках документ, в котором приводится зарплата машинистов и количество разных надбавок, которые больше зарплаты сотрудников патруля, бригады скорой помощи, спасателей, пожарных".

Мэр также напомнил, что в соответствии с решением суда, машинисты ограничены в праве на забастовку, из-за чего вышеупомянутая акция является "противозаконным действием".

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