"Зеленая карта" для автомобилей подешевеет

Страховые тарифы на полисы "Зеленая карта", которые будут действовать с 15 июня по 14 июля 2018 года, для легковых и грузовых автомобилей понизятся почти на 10% по сравнению с предыдущим месяцем. Это следует из материалов, размещенных на сайте Российского союза автостраховщиков (РСА).

Стоимость сертификата сроком 15 дней для выезжающих за рубеж на машине по всем странам системы "Зеленая карта" для легковых автомобилей составит 2450 рублей вместо 2700 рублей.

На данный момент в систему "Зеленая карта" входят 48 стран из Европы, Азии и Африки - все страны Европы включая Россию, а также Азербайджан, Турция, Иран, Израиль, Марокко и Тунис. Полис помогает урегулировать последствия ДТП в соответствии с законодательством страны, в котором произошла авария.

Ранее сообщалось, что уже летом этого года тарифный коридор по ОСАГО будет расширен, а коэффициент по возрасту и стажу водителя получит 50 значений вместо нынешних пяти. Ожидается, что страховщики смогут варьировать стоимость полиса по собственному усмотрению в пределах 60 процентов.