Бывший министр обороны США Фрэнк Карлуччи скончался на 88 году жизни

Экс-глава американского Пентагона Фрэнк Карлуччи скончался в США в возрасте 87 лет. Об этом сообщила супруга политика.

По ее информации, он ушел из жизни в воскресенье у себя дома в Маклине, штат Вирджиния. Как заявила жена Карлуччи газете New York Times, причиной смерти послужили осложнения болезни Паркинсона.

Действующий глава Пентагона США Джеймс Мэттис уже выразил свои соболезнования по этому поводу. "С большой печалью я выражаю самые глубокие соболезнования в связи с кончиной бывшего министра обороны Фрэнка Карлуччи. <...> Карлуччи был преобразующим лидером. Он изменил то, как министерство рвзаимодействовало с Конгрессом, и руководил такими сложными вопросами оборонной сферы, как закупка основных систем вооружений и перебалансировка военных приоритетов и ресурсов в динамичных и сложных геополитических условиях. Карлуччи оставил неизгладимый след в министерстве обороны", - говорится в заявлении Мэттиса, опубликованного на сайте министерства.



Фрэнк Карлуччи родился 18 октября 1930 года в Скрэнтоне, штат Пенсильвания, в семье итальянского иммигранта. Окончил Принстонский университет и Гарвардскую школу бизнеса, служил в ВМС США. В 1978-1981 годах занимал пост заместителя директора ЦРУ, а во времена второго срока президента Рональда Рейгана - кресло главы Пентагона и советника по национальной безопасности.

Помимо политики Карлуччи успешно занимался и бизнесом. Так, например, в 1992-2003 годах он возглавлял правление крупного инвестиционного фонда Carlyle Group.