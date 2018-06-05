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Рубрика: В мире

Бывший министр обороны США Фрэнк Карлуччи скончался на 88 году жизни

Экс-глава американского Пентагона Фрэнк Карлуччи скончался в США в возрасте 87 лет. Об этом сообщила супруга политика.

По ее информации, он ушел из жизни в воскресенье у себя дома в Маклине, штат Вирджиния. Как заявила жена Карлуччи газете New York Times, причиной смерти послужили осложнения болезни Паркинсона.

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Действующий глава Пентагона США Джеймс Мэттис уже выразил свои соболезнования по этому поводу. "С большой печалью я выражаю самые глубокие соболезнования в связи с кончиной бывшего министра обороны Фрэнка Карлуччи. <...> Карлуччи был преобразующим лидером. Он изменил то, как министерство рвзаимодействовало с Конгрессом, и руководил такими сложными вопросами оборонной сферы, как закупка основных систем вооружений и перебалансировка военных приоритетов и ресурсов в динамичных и сложных геополитических условиях. Карлуччи оставил неизгладимый след в министерстве обороны", - говорится в заявлении Мэттиса, опубликованного на сайте министерства.

Фрэнк Карлуччи родился 18 октября 1930 года в Скрэнтоне, штат Пенсильвания, в семье итальянского иммигранта. Окончил Принстонский университет и Гарвардскую школу бизнеса, служил в ВМС США. В 1978-1981 годах занимал пост заместителя директора ЦРУ, а во времена второго срока президента Рональда Рейгана - кресло главы Пентагона и советника по национальной безопасности.

Помимо политики Карлуччи успешно занимался и бизнесом. Так, например, в 1992-2003 годах он возглавлял правление крупного инвестиционного фонда Carlyle Group.

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