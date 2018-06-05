Глава Starbucks уйдет в отставку

Американский бизнесмен и председатель совета директоров Starbucks Ховард Шульц, олицетворяющий мировые успехи популярной сети кофеен, уходит в отставку. 64-летний топ-менеджер должен покинуть свой пост в июне. Тогда же он получит титул почетного председателя совета директоров.

В официальном сообщении самой компании причины отставки не называются. В то же время американские СМИ предположили, что это решение связано с желанием Шульца участвовать в президентской гонке в 2020 году, передает РИА Новости.

Как напоминает ТАСС, Шульц пришел в Starbucks 37 лет назад. В апреле он уже освободил пост главного исполнительного директора. Совет директоров вместо Шульца возглавит Майрон Ульман.

В настоящее время в сеть Starbucks входит свыше 26 тысяч заведений в 75 странах мира. Шульц входит в топ-250 самых богатых людей Америки.