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05.06.2018 00:47
Рубрика: В мире

Глава Starbucks уйдет в отставку

Американский бизнесмен и председатель совета директоров Starbucks Ховард Шульц, олицетворяющий мировые успехи популярной сети кофеен, уходит в отставку. 64-летний топ-менеджер должен покинуть свой пост в июне. Тогда же он получит титул почетного председателя совета директоров.

Фото: Пресс-служба Renault/ТАСС
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В официальном сообщении самой компании причины отставки не называются. В то же время американские СМИ предположили, что это решение связано с желанием Шульца участвовать в президентской гонке в 2020 году, передает РИА Новости.

Как напоминает ТАСС, Шульц пришел в Starbucks 37 лет назад. В апреле он уже освободил пост главного исполнительного директора. Совет директоров вместо Шульца возглавит Майрон Ульман.

В настоящее время в сеть Starbucks входит свыше 26 тысяч заведений в 75 странах мира. Шульц входит в топ-250 самых богатых людей Америки.

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