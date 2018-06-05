Харуки Мураками станет ведущим на радио

Японский писатель Харуки Мураками решил стать радиоведущим. С 5 августа в эфире Tokyo FM будет выходить его авторская программа под названием "Run and Songs".

"Господин Мураками известен своим увлечением бегом. Он не раз принимал участие в марафонах. В своей передачи он будет ставить песни и мелодии, которые сам слушает во время пробежки", - рассказали ТАСС в пресс-службе холдинга.

Мураками, которому сейчас 69 лет, практически не дает интервью. Его голос в Японии почти неизвестен. Знаменитый романист сообщил, что предложит публике редко звучащиеся в эфире радиостанций мелодии.

Харуки Мураками - один из самых популярных в мире современных писателей. Он неоднократно номинировался на Нобелевскую премию по литературе. Его произведения переведены более чем на 40 языков.