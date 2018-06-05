Модернизированный БТР‑70МБ1 впервые покажут на параде

В День Независимости Республики Беларусь на военном параде впервые будет продемонстрирован модернизированный БТР‑70МБ1. Вместе с другой военной техникой новинка пройдет 3 июля по проспекту Машерова белоруской столицы.

Как сообщает газета "Во славу Родины", бронемашина прошла доработку на 140‑м ремонтном заводе.

Теперь прошедший апгрейд "семидесятый" внешне и по внутреннему устройству стал ближе к БТР-80. Были доработаны боковые десантные люки, которые упростили процесс погрузки и покидание машины личным составом. Два карбюраторных двигателя общей мощностью в 240 л.с. заменены на один дизельный КАМАЗ-7403 в 260 л.с. Вместо двух четырехступенчатых коробок передач появилась одна пятиступенчатая.

Также доработан радиатор. Модернизированы системы питания топливом и воздухом, выпуска отработанных газов, электрооборудование.

Для более эффективного преодоления водных преград заимствованы раздаточная коробка и водомет от БТР-80. Установлены более современные системы связи и переговорное устройство. В распоряжение наводчика поступил новый дневной-ночной прицел.

Вес бронемашины теперь составляет около 13 тонн, а максимальная скорость - 92 км/ч.