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05.06.2018,  
11:24
Текст: Светлана Цыганкова

На форуме "Армия-2018" покажут новейшую САУ "Коалиция-СВ"

Новейшую гаубицу 2С35 "Коалиция-СВ" продемонстрируют летом нынешнего года. Как сообщают в департаменте информации и массовых коммуникаций министерства обороны РФ, разработчик покажет самоходную гаубицу на форуме "Армия-2018".

Фото: Vitaly V. Kuzmin/Wikimedia.org
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"Коалиция-СВ" предназначена для уничтожения танков и других видов бронированной техники, противотанковых средств, средств противовоздушной и противоракетной обороны, живой силы неприятеля. На гаубице 2С35 стоит бортовой комплекс автоматической корректировки стрельбы. Он сам определяет параметры огня, причем делает это в реальном времени. А дальность стрельбы - до семидесяти километров. Боепитание самоходной гаубицы армейского звена осуществляется от транспортно-заряжающей машины. В контейнере этой машины размещены два конвейера со снарядами и метательными зарядами. Они поворачиваются по команде оператора, который захватывает манипулятором боеприпас и отправляет его в механизм заряжения.

Впервые "Коалицию-СВ" официально представили на параде в честь 70-летия Великой Победы. Нынешним летом на "Армии-2018" она будет доступна для всех посетителей.

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