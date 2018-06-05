На азербайджано-российской границе убит нарушитель

Пограничники Азербайджана ликвидировали нарушителя азербайджано-российской государственной границы, который оказал сопротивление при задержании. Об этом сообщила прокуратура Гусарского района республики.

"4 июня в 21:40 вблизи пограничной заставы в селе Юхары Зейхур Гусарского района была пресечена попытка нарушения охраняемой государственной границы Азербайджана. Нарушитель не подчинился законным требованиям сотрудников правоохранительных органов. Он оказал вооруженное сопротивление и открыл огонь по сотрудникам госпогранслужбы. В результате ответного огня нарушитель границы был ликвидирован", - цитирует издание vesti.az заявление районной прокуратуры.

Нарушителем границы оказался 22-летний Вадим Зейналов. При осмотре тела в качестве вещественного доказательства был изъят пистолет "Макаров".

Прокуратурой Гусарского района по факту инцидента ведется расследование.